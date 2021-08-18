الكويت: تسجيل حالتى وفاة و256 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 407 آلاف و376 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 2397.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 182 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، ذكر السند أنه تم تسجيل 642 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 399 ألفا و 35 حالة.