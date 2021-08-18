الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجان تفتيش للمرور على المنشآت القندقية بشرم الشيخ

فنادق شرم الشيخ
فنادق شرم الشيخ

قال أحمد على، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء إن هناك لجان تفتيش موسعة من السياحة والصحة والجهات المعنية الأخرى تقوم حاليًا بالتفتيش على فنادق شرم الشيخ؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الوزارة والتأكد من اتخاذ الفنادق للتدابير الاحترازية التى أوصت عليها وزارة السياحة والآثار، لإعادة تشغيل الفنادق.

وأضاف أحمد، لـ"الدستور"، أن هناك تشديدات من قبل الوزارة على التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لضمان المحافظة على العاملين بالقطاع الفنادق وسلامة السائحين المتواجدين بالفنادق، موضحًا أن هناك تعاونا من الفنادق مع اللجان، إضافة إلى استيعابهم بأن ما يجرى من تفتيش فى مصلحة الفندق فى المقام الأول وأن تطبيقه لهذه المعايير والضوابط ستأتى بالنفع عليه بزيادة الحركة السياحية ورفع نسبة إشغالاته.

أوضح أن لجان وزارة السياحة تقوم بالفتيش على معايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC) للفنادق الذى سيتم على أساسها تحديد درجة نجومية كل فندق طبقا لتطبيقه هذه المواصفات الجديدة والتى من شأنها الوصول بالفنادق المصرية إلى مصاف الفنادق العالمية.

وزارة السياحة والآثار شرم الشيخ فنادق تفتيش لجان

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