الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل لقاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان مع محافظ الشرقية

جمعية مستثمري العاشر
جمعية مستثمري العاشر من رمضان

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه عقد اليوم الأربعاء، لقاءً مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، ووفد من الجمعية؛ لمناقشة سبل دعم وتوفير المناخ المناسب أمام المستثمرين.

وأكد رضا، أن الجمعية ومحافظ الشرقية حريصون على عقد لقاء كل شهر لتوطيد العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، متابعا أن محافظ الشرقية أكد دور الدولة والحكومة في تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى حل التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة.

من ناحيته، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الحكومة حريصة على زيادة حجم الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد المحلي من خلال العمل على تسهيل الإجراءات والخدمات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الحفاظ على العمال من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق تطرق اللقاء إلى الإجراءات الإحترازية المتبعة والتي تتخذها الجمعية وأصحاب المصانع داخل المنشآت الصناعية والغذائية، وكذلك طرق الاستفادة من منطقة 19.5 فدان بمنطقة بلبيس الصناعية، وطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات عليها لتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة.

جمعية مستثمري العاشر محافظ الشرقية ممدوح غراب المستثمرين الاستثمار أيمن رضا

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

خاص.. تعليق صادم من اتحاد الكرة على الأهلى: «يرضى جماهيره بعد خسارة الدورى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«مائل للحرارة».. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الخميس

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى