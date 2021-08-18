تفاصيل لقاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان مع محافظ الشرقية

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه عقد اليوم الأربعاء، لقاءً مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، ووفد من الجمعية؛ لمناقشة سبل دعم وتوفير المناخ المناسب أمام المستثمرين.

وأكد رضا، أن الجمعية ومحافظ الشرقية حريصون على عقد لقاء كل شهر لتوطيد العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، متابعا أن محافظ الشرقية أكد دور الدولة والحكومة في تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى حل التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة.

من ناحيته، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الحكومة حريصة على زيادة حجم الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد المحلي من خلال العمل على تسهيل الإجراءات والخدمات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الحفاظ على العمال من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق تطرق اللقاء إلى الإجراءات الإحترازية المتبعة والتي تتخذها الجمعية وأصحاب المصانع داخل المنشآت الصناعية والغذائية، وكذلك طرق الاستفادة من منطقة 19.5 فدان بمنطقة بلبيس الصناعية، وطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات عليها لتوفير فرص عمل لأهالي المحافظة.