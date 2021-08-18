إصابة شقيقين في حادث تصادم دراجة نارية بطنطا

شهد طريق طنطا محلة منوف بمحافظة الغربية، إصابة شقيقين بإصابات خطيرة نتيجة حادث دراجة نارية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخصين نتيجة حادث دراجة نارية على طريق طنطا محلة منوف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلاً من "علي ا ا "

24 سنة وشقيقه "يوسف ا ا " بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة بطنطا لإسعافهم .

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.