الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شقيقين في حادث تصادم دراجة نارية بطنطا

حادث تصادم دراجة
حادث تصادم دراجة نارية

شهد طريق طنطا محلة منوف بمحافظة الغربية، إصابة شقيقين بإصابات خطيرة نتيجة حادث دراجة نارية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخصين نتيجة حادث دراجة نارية على طريق طنطا محلة منوف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلاً من "علي ا ا "
24 سنة وشقيقه "يوسف ا ا " بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة بطنطا لإسعافهم .
تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اصابة شقيقين حادث دراجة نارية بطنطا

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