«رجال أعمال إسكندرية» تطالب بإعادة النظر في زيادة رسوم خدمات الفحص

طالبت جمعية رجال أعمال إسكندرية، من الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، ضرورة إعادة النظر في زيادة الرسوم مقابل خدمات الفحص، مؤكدة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء.

جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن الجمعية، مقدمة الشكر لرئيس هيئة سلامة الغذاء على الاستجابة الدائمة لطلبات المستوردين والمصدرين في صالح انسياب العمل وسلامته.

وذكر الخطاب الموجه إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن قرار الهيئة رقم 2/2020 بتاريخ 5/5/2021، المادة الثانية بخصوص تحديد مقابل خدمات الفحص مسلسل "15" بند "28-29" تم زيادة الرسوم إلى الضعف مع فرض رسم الفحص طبقًا لحجم الرسالة وبالتالي أصبحت رسوم الفحص أعلى من الرسوم الجمركية لمعظم الرسائل الواردة، لذا ترى الجمعية إعادة النظر في هذا البند حيث يمثل إضافات غذائية لتكون الرسوم بحد أقصى 5000 جنيه للعينة او الشحنة.