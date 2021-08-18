مشاكل إنتاجية تعرقل تصوير «الحرير المخملي».. وتأجيل عرضه للشهر المقبل

تعرض مسلسل “الحرير المخملي” لمشاكل إنتاجية عديدة خلال الفترة الماضية، مما تسبب في تعطيل وعرقلة تصويره أكثر من مرة.

وأكد مصدر داخل فريق العمل لـ“الدستور” أن هذه المشاكل سبب في تأجيل عرض المسلسل للشهر المقبل، رغم أنه لم يستقر حتى الآن، مشيرًا إلى أن صناع العمل يقومون بتصوير بعض المشاهد فتحدث مشكلة ما تجعلهم يوقفوا التصوير لفترة ثم يستأنفونه مرة أخرى، لافتًا إلى أنهم من المقرر أن تعرض أولى حلقاته خلال شهر سبتمبر المقبل.

"الحرير المخملي" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

وينتمى مسلسل “الحرير المخملي” لنوعية الأعمال ذات الـ 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

ويواصل صناع المسلسل تصوير مشاهد العمل بكثافة داخل الديكورات الرئيسية للمسلسل، بعد أن انتهى المخرج أحمد حسن من تصوير كافة المشاهد الخاصة بديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر الانتهاء من تصويره بالكامل بعد 10 أيام ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه على شاشة قناة النهار و إحدى القنوات الفضائية.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها، وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثالثة.

وكان مسلسل الحرير المخملي قد انطلق تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف تصويره خلال شهر رمضان الماضي بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية.