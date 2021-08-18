الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا

يزور نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، واشنطن، ويلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، داخل البيت الأبيض.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، إلى أمريكا، منذ تولي حكومة تل أبيب الجديدة مهامها.

تفاصيل زيارة بايدن إلى واشنطن

ومن المتوقع أن يبدأ بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، منتصف الأسبوع المقبل، زيارته إلى واشنطن، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالرئيس الأمريكي، الخميس المقبل، داخل البيت الأبيض.

وسيخضع بينيت، خلال سفره، لإجراءات وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما سيدخل الوفد المرافق له «كبسولة الوقاية» ولن يتمكنوا من مغادرة مقر إقامتهم هناك، باستثناء السماح بحضور عدد قليل من الاجتماعات الرسمية.

تعاون أمريكا وإسرائيل

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد الجولة التي أجراها وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، الشهر الماضي، إلى تل أبيب، وهي المرة الأولى منذ توليه المنصب.

وعقد رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية سلسلة اجتماعات مهمة في تل أبيب لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها العلاقات مع الفلسطينيين، والتهديدات الإيرانية، بجانب تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد مسئولون إسرائيليون أن بيرنز اجتمع بديفيد برنياع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وعدة مسئولين آخرين في مؤسسة الأمن المخابرات، وبحسبهم من المتوقع أن تركز محادثاته على إيران والتوترات الأخيرة في المنطقة.

وتوجه وفد يضم عددًا من مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شهر يونيو الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى بنظرائه في واشنطن، لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وعمل الوفد، خلال الزيارة، على الترتيب لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة.