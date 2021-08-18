«كلمتك حياة» مؤتمر لكنيسة الشهيد مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقصيرين

زار الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الأربعاء، مؤتمر كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقصيرين، تحت رعاية وحضور الأب مجدي زكي، راعي الكنيسة وخدام الكنيسة، ونحو ١٠٠ مشارك بالمؤتمر، وذلك بفيلا الرحمة بالأفق.

تخللت الزيارة تفقده لكل المراحل المشاركة بالمؤتمر، بدايةً من المرحلة الابتدائية، وحتى الثانوية، إضافة إلى الالتقاء بكل المشاركين، ثم ألقى نيافته كلمة روحية، كما تبادل الحوار من نيافته مع الأولاد.

وبدأ المؤتمر اليوم وينتهي السبت الموافق 21 أغسطس الجاري ويحتوي المؤتمر على عدة لقاءات تكوينية حول موضوع المؤتمر وهو "كلمة الله تخلق تحرر ترسل"، والعديد من الفقرات الترفيهية، وغيرها من الفقرات المختلفة.

واحتفلت الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، خلال الإسبوع الجاري بختام صوم السيدة العذراء مريم، والذي استغرق مدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

كما تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، صوم العذراء مريم ، يوم 22 من شهر اغسطس الجاري ، وتنظم الكنائس صلوات القداسات احتفالا بهذه المناسبة.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.