سقطت من شرفة المنزل.. إصابة طفلة بكسور فى العمود الفقرى بالدقهلية

شهد مركز تمي الأمديد بالدقهلية حادث غريب، حيث سقطت طفلة بالمرحلة الإعدادية، من شرفة منزلها أثناء نشرها الغسيل، ما أدى لإصابتها بكسور متفرقة بالجسم إثر اختلال توازنها خلالها.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول آية.و.م. (14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي)، مقيمة قرية الميهي، مصابة باشتباه كسر بعظام العمود الفقري وكسر بعظمة الفقرات العجزية واشتباه نزيف بالبطن.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال والدتها، قررت أنه حال قيام ابنتها بنشر الملابس بشرفه الطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت أرضا، ما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 39 عوارض مركز تمي الأمديد، وجار العرض على النيابة العامة.