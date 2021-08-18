«الصحة»: مصر لديها مواد خام تكفي لإنتاج 14 مليون جرعة لقاح سينوفاك

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر لديها مواد خام تكفي لإنتاج 14 مليون جرعة لقاح فاكسيرا "سينوفاك"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إنتاج 80 مليون جرعة مع نهاية العام.

أضاف مجاهد، فى تصريحات صحفية الأربعاء، أنه سيتم الاستمرار في تلقي تطعيمات المسافرين للخارج بمراكز التطعيمات الدولية، مضيفا أن الدول أصبحت تعتمد شهادة التطعيمات بنظام الـ QR Code والـpcr، حتى الآن، لافتًا إلى أنه متوفر 5 لقاحات في جميع مراكز اللقاحات بالجمهورية، مؤكدًا أن لقاح جونسون متوفر، حيث سيكون هناك في الفترة المقبلة تنظيم أكثر لتوافدهم المسافرين للمراكز.

وقال إن مصر استقبلت، حتى الآن، 21 مليونا و881 ألفا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا متنوعة تشمل؛ سينوفاك وجونسون وسينوفارم وسبوتنيك وأسترازينيكا.

وقال إنه تم الانتهاء من دراسات الثبات المسرعة مرحلياً ومتوقع بدء الإنتاج الكامل للقاح فاكسيرا سينوفاك بداية الأسبوع المقبل وبحلول يوم 5 سبتمبر سيكون تم إنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك.

وأكد متحدث الصحة أنه سيتم عمل أيقونة خاصة بالمسافرين للخارج ضمن بوابة حجز اللقاح الإلكترونية التابعة للوزارة من غدا الخميس على أن يتم تحويل كل من سجل للسفر على الموقع قبل إنشاء الأيقونة لنفس اللينك ليعاملوا معاملة المسجلين علي الأيقونة الجديدة.

أضاف مجاهد في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم تخصيص مركز أرض المعارض لتطعيمات المسافرين للخارج، مضيفا أن الأولوية دائما للمسجلين علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، وأنه سيتم إضافة بيانات جديدة للمسافرين قبل إرسال رسالة التأكيد للتطعيمات، خاصة المسافرين للخارج كجواز سفر سارى وتذاكر السفر وميعاد السفر المتوقع والدولة المقرر السفر لها والمستند الخاص بالسفر وسبب السفر.