أسيوط تعقد ندوة للتوعية بالتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ندوة التوعية الرئيسية الموسعة واللقاء المجتمعي حول أهمية مشروع تأهيل المساقي والتحول لنظام الري الحديث ومردوده الاقتصادي على المنتفعين للرفع الانتاج الزراعي وترشيد استهلاك المياه وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية والسيد القصير وزير الزراعة.

ندوة للتوعية بالتحول إلى نظم الري الحديث

جاء ذلك بحضور المهندس محمود السعدي مساعد وزير الموارد المائية والري، والمهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد فهمي صالح عضو مجلس النواب وعدد من قيادات ومسئولي مديريتي الري والزراعة وممثلي البنوك الوطنية والعشرات من المواطنين والمزارعين من مراكز وقرى المحافظة.

ندوة للتوعية بالتحول إلى نظم الري الحديث

وقال المحافظ أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصاً بملفات قطاعي الري والزراعة وهو ما يظهر جليًا في المشروعات القومية التي يتم تنفيذه بمحافظات الجمهورية سواء تبطين الترع أو الري الحقلي لتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية وعلى المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع وتأهيل المساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه لافتاً إلى أهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها ونشر الوعي والثقافة بين المواطنين عامة والمزراعين بصفة خاصة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة وزارة الري في التحول إلى الري الحديث تنفيذاً لخطة واستراتيجية الدولة مصر 2030 وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام.

ندوة للتوعية بالتحول إلى نظم الري الحديث

يذكر أن خطة وزارة الري تتضمن طرح 15 عقدًا بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) لتأهيل 557 مسقى والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وذلك بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلو مترًا حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8.50 كيلو متر.

ندوة للتوعية بالتحول إلى نظم الري الحديث

ندوة للتوعية بالتحول إلى نظم الري الحديث