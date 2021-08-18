الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رجائي عطية يصدر قرارًا باستحداث نظام لنجدة المحامين

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باستحداث نظام ثابت بالنقابة العامة لنجدة الزملاء المحامين والمحاميات يوميًا على مدار 24 ساعة فيما يصادفهم من عقبات ومشكلات وتجاوزات في جميع أنحاء الجمهورية ويستوجب من النقابة نجدتهم، كما تضمن القرار تولي كل نقيب فرعي اخطار النقيب العام للمحامين بالمشاكل المهمة وما قد يرى وجوب تدخله فيها على وجه السرعة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وما يصادف الزملاء المحامين والمحاميات من عقبات ومشكلات وتجاوزات يحدث بعضها هنا وهناك فى جميع أنحاء الجمهورية المقسمة على النقابات الفرعية، وأحيانًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومن ثم يتم التعامل مع هذه المواقف بعشوائية غير مرتبة وغير منظمة، وأحيانًا تفوت الغاية من الخدمة النقابية للسادة المحامين والمحاميات.

وقال عطية: نهدف وضع نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل ، بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوى الكفاءة الراغبين فى التطوع لنجدة الزملاء.   

وتضمن القرار: يُعين يوميًا زميل محام للقيام بالخدمة بالنقابة العامة للمحامين لأربع وعشرين ساعة، ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بأرقام التليفونات المتاحة بالنقابة ، ورقم موبيل الزميل، وكذا تصدر « يومية» معممة يبين فيها المتواجد من الزملاء فى انتظار نجدة من يلزم نجدته من الزملاء.

وتتولى كل نقابة فرعية فيما يخصها تعيين أحد الزملاء المتطوعين للقيام بالنجدة التطوعية في النقابة الفرعية ، ويعلن اسم المحامي باليومية التي تحرر كل يوم ، مقرونة بأرقام التليفونات التي يمكن الإتصال بها سواء الأرضية أو رقم موبايل الزميل المتواجد، وتعين كل لجنة جزئية أحد الزملاء المحامين المتطوعين للقيام بالخدمة في نجدة الزملاء في دائرة المحكمة الجزئية ، ويتم إخطار النقابة الفرعية بالأسماء وأرقام التليفونات المحمولة .

ويتولى كل نقيب فرعي اخطار النقيب العام للمحامين بالمشاكل المهمة وما قد يرى وجوب تدخله فيها على وجه السرعة.

نقيب المحامين نقابة فرعية رجائي عطية مواعيد العمل المحامين العرب اتحاد المحامين

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