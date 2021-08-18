الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس «دينية الشيوخ»: دراسة تيارات وأفكار الجماعات التي تنسب نفسها للإسلام حماية للشريعة

رئيس اللجنة الدينية
رئيس اللجنة الدينية بالشيوخ

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنه لا بد من تدريسِ المنهجِ الأزهريِّ بوسائلَ وصورٍ تُوَلِّدُ حالةً من الحراكِ العلميِّ والفكرِيِّ يحياها الطلاب تجمع بين الحرية والانضباط، والعنايةُ الشديدةُ بتوضيح معالمخ المنهج الأزهري.

وأضاف “عامر”، خلال كلمته في مؤتمر "موقف أهل السنة والجامعة من التيارات والمذاهب الفكرية"، الذي عقد الأربعاء، بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بطنطا، أن الدراسةُ الواعيةُ للأفكارِ والتياراتِ التي تَنْتَسِبُ للإسلام أو تَنْسُبُ نفسها للإسلام، وتَتَبُّعُ تطورِها وسُبُلِ نشرِها لأفكارها، من مظاهرِ حمايةِ الشريعةِ وصونِها من كل دَخيلٍ، ومن ثَمَّ يمكن بشكلٍ علميٍّ الوقوفُ على حقائقِ مقولاتِها، والردِّ على الباطلِ منها.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن القاديانيةَ أو الأحمديةَ اللاهوريةَ فرقةٌ تنتسبُ إلى ميرزا غلام أحمد القادياني (ت 1908)، وتفرَّعَ عن دعوتهِ فرعان، تَشْتَهِرُ الأولى باسمِ "القاديانية": وهي الفرعُ الأقدم، وقد تولى قيادتَها بعد الميرزا نورُ الدين، وأبرزُ مقولاتِها أنها تعتقدُ النبوةَ في الميرزا، والثانية -وهي الأكثر شهرة- تُعرف بالأحمدية اللاهورية، وأشهرُ قادتِها هو محمد علي، وهي تعتقدُ في الميرزا أنه الإمامُ المهدي، وقد حظيَ هذا الفرعُ الثاني بدعمٍ أكبر من بعض الأقطار، مما جعلَ لها الصدارةَ والانتشارَ في الكثيرِ من البلاد.

ولفت عامر إلى أنه من أهمُّ الوسائل التي تعتمدُ عليها الأحمديةُ لنشر أفكارها، هي تبديلُ بعضِ الأهدافِ المعلنةِ والخُطَطِ المتبعةِ وَفقًا لمستجداتِ الأمور، واعتمادُهُم في طرح المقولات على الفكر النقدي، وتوظيفُهُم لعلومِ الآلة، وشدةُ اعتنائهم باستغلالِ وسائلِ الإعلامِ الخاصةِ بهم، وتقرُّبُهُم ممن لديهم عداء مع الدين الإسلامي، ولذلك تجتهد بعض الأقطار في دعمهم بصورة كبيرة،


وشدد على ضرورة تأصيلُ المنهج الأزهري والعنايةُ الشديدةُ بتوضيح معالمه والذي من أهم سماته:

ـ العنايةُ بدراسَةِ التراثِ مع مراعاة ربطه بقضايا الواقِعِ.

ـ مراعاةُ المعاصَرةِ في التأليفِ انطلاقا من ثوابت التراث الإسلامي.

ـ وجوبُ الربْطِ الدائم للدارسينَ بما يستجدّ على الساحةِ العلميَّةِ من قضايا ومسائلَ، مع بيان تخريجِها على أصولها.

ـ مراعاةُ تدريسِ المنهجِ الأزهريِّ بوسائلَ وصورٍ تُوَلِّدُ حالةً من الحراكِ العلميِّ والفكرِيِّ يحياها الطلاب تجمع بين الحرية والانضباط.

رئيس دينية الشيوخ دراسة تيارات وأفكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

الصحة: تخصيص «أرض المعارض» لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس فقط «استعلام سريع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: قمع الاحتلال لحفل تكريم طلبة الثانوية عنصرى

وزير خارجية قبرص يزور إسرائيل لعقد اجتماع مع نظيريه اليوناني والإسرائيلي

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بطوباس