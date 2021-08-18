تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي لطلاب المرحلة الأولى

أعلن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني؛ بمقر الجامعة بقنا، وكلية التربية بالغردقة، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة، الراغبين في تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة أن تسجيل رغبات المرحلة الأولى، يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 21 أغسطس، ولمدة 5 أيام، تنتهى مساء الأربعاء 25 أغسطس، بحد أدنى 362.5 درجة بنسبة 88.41% للعلوم، و328 درجة بنسبة 80% للرياضيات، و269.5 بنسبة 65.73 للأدبي.

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز معمل التطوير (1) بمبنى المدرجات بعدد 20 جهاز، ومعمل التطوير (2) بمبنى قاعة المؤتمرات بعدد 18 جهاز، وتم تجهيز معمل التطوير (1) بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهاز حاسب آلي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تيسيرًا على الطلاب، يتواجد بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة المختصين من شبكة المعلومات وشئون التعليم والطلاب، لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بشكل صحيح.



وكان قد قام الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بتكريم طلاب الجامعة الفائزين بمسابقة إبداع في الموسم التاسع، والمسابقة العلمية (ابتكر وحقق حلمك)، ومسابقة البحوث الاجتماعية، بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أشاد رئيس الجامعة بجهود الطلاب ومشاركتهم المتميزة بمسابقة إبداع 9، وحصولهم على مراكز متقدمة في منافسات المسابقة، وحسن تمثيلهم للجامعة. حث الدكتور يوسف الطلاب على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على التميز، حيث تمثل الأنشطة الطلابية الرافد الثاني لبناء شخصية الطالب، والجامعة لا تدّخر جهدًا في سبيل دعم الطالب وإعداده بصورة لائقة.

أكد الدكتور بدوي شحات دعم رئيس الجامعة لمختلف الأنشطة الطلابية، وتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حصول طلاب الجامعة على مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 9، حيث حصلت الجامعة على المركز الثالث في مجال المراسل التلفزيوني والإذاعي، والمركز الثاني في مجال التأليف المسرحي، والمركز الثالث في مجال الفنون الشعبية والابتكارات العلمية، وجوائز لجنة التحكيم لأفضل مؤدي حركة، وأفضل مؤدية حركة، وأفضل تصميم أزياء.

كما تم تكريم طلاب مجال المسرح الفائزين في مهرجان إبداع 8، ودرع الإشراف المتميز من وزارة الشباب والرياضة للسيد أشرف رشاد الموظف برعاية الطلاب، وتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأبحاث الاجتماعية، والفائزين في المجال الرياضي فى مهرجان المنصورة الرقمي، ولجنة تحكيم المسابقة العلمية.

وتسلم رئيس الجامعة درع إبداع 9 من السيد محمد وليد، مدير عام إدراة رعاية الطلاب.