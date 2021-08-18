الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة الفيوم

أعضاء لجنة قطاع العلاج
أعضاء لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور عدلي صبور، والدكتور أمل محمد، أعضاء لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق، وذلك اليوم الأربعاء.

أكد  محمد سعيد أبو الغار أن زيارة اللجنة لجامعة الفيوم تستهدف تفقد المبنى الخاص بكلية العلاج الطبيعي، وذلك لتقييم ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية للكلية.

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أعضاء لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات  

وأضاف أن الزيارة شملت تفقد كافة أقسام الكلية، والمدرجات والقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية ونظام الدفاع المدني والإطفاء وكاميرات المراقبة والأنظمة الصوتية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

برئاسة محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقد مجلس شئون التعليم والطلاب  جلسته رقم 178 بحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الاربعاء.

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أعضاء لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات  

صرح محمد سعيد أبو الغار، أنه تم خلال المجلس مناقشة  عدد من الموضوعات شملت النظر في إعلان وفتح باب التقدم لجوائز جامعة الفيوم لعام 2021، وتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة وفحص ترشيحات أعضاء هيئة التدريس الواردة من الكليات بعد العرض على مجالس الكليات لنيل جائزة الجامعة للتفوق في التدريس للعام الجامعي 2020-2021 وإعداد التقارير اللازمة لذلك.

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أعضاء لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات  

كما أضاف أنه تمت إحاطة المجلس  علمًا بخطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الرسوم والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لكلية الآثار بنسبة 25% لطلاب مرحلتي الليسانس والدراسات العليا للطلاب الجدد الملتحقين من العام الجامعي 2020-2021 بناءًا على ما تقدمت به  الجامعة وذلك في إطار جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

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أعضاء لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات  
اعضاء قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات زيارة لجامعة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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