بتكلقة 1.5 مليار يورو.. 14معلومة عن خط مترو الإسكندرية ومساره ومحطاته

تزامنًا مع طرح الهيئة القومية للأنفاق مناقصة عالمية لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق في الإسكندرية، أمام شركات العالمية لاختيار إحداها لتنفيذه،ترصد “الدستور” أبرز التفاصيل والمعلومات عن المترو الجديد.

سيتم توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال قروض دولية تغطى تكلفة تنفيذه التي تصل لـ 1.5 مليار يورو تقريبا. من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ التعاقد مع الشركة التى سيتم اختيارها خلال المناقصة العالمية التي سيتم طرحها. ستصل سرعة قاطرات المترو التصميمة إلى 80 كم/ س سيعمل وفق زمن تقاطر 3 دقائق، وسيكون مساره منعزلا عن التقاطعات المرورية بطول مسار. من المقرر أن يكون خط سير المترو من بين سكة حديد أبو قير بعد إجراء بعض التعديلات على مساره الحالى. سيتم تطوير المشروع ليشمل خط أبو قير،وتحديث الكهرباء والاشارات وتأهيل محطاته وقضبانه وصلت الهيئة إلى إجراء بعض التعديلات بمسار خط سكة حديد أبو قير خلال تحويله إلى مترو أنفاق وتشمل التحديثات إلغاء محطات وإضافة محطات جديدة مع التطوير الشامل للخط . سيتم مد المشروع من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية سيكون طول الخط 21.7 كم شاملا 20 محطة سيتم إضافة 5 محطات جديدة هي "باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب" سيتم إلغاء محطة الرمل الميرى والإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا في مسار الخط قبل تحويله إلى مترو. سيتم إنشاء المترو مقاربًا لمواصفات الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. تم اعتماد محطات في المسار، ويضم محطات (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر). ستتولى الهيئة القومية للأنفاق الإشراف على تنفيذ المشروع وستنتقل تبعيته لها بدلا من هيئة السكة الحديد.