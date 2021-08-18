لو تمتلكي الموهبة..كيف تصبحين استايلست مميزة في 3 خطوات؟

يسعى العديد من الفتيات إلى أن يصبحن استايلست(منسقة ملابس) وهي مهنة فرضت نفسها في عالم الموضة والأزياء فلكل إطلالة من إطلالات الفنانات تجد مصممة الأزياء معها الاستايلست، ومن هنا نرصد لو لديكي الموهبة في تنسيق الملابس والألوان والمعرفة المبدئية بدور الأزياء العالمية.

تكشف الاستايلست نتالين مطر عن ثلاث خطوات لكي تصبحي منسقة ملابس مميزة.

وأولى هذة الخطوات هي :

الحصول على شهادة متخصصة

ستحتاجين عادةً إلى مؤهل تعليمي عالٍ ذات صلة، كالدبلوم أو البكالريوس للعمل في تنسيق الأزياء، وعليك اجتياز دورة تنسيق أزياء واحدة على الأقل إذ تمنحك الدورة كلاً من مهارات التصميم، والتقنية والمعرفة العملية التي تحتاجينها للعمل في الصناعة.

من المهم أيضًا إجراء مهمتك من البحث عند اختيار دورة محددة للالتحاق بها، وذلك من خلال البحث عن معلومات الدورة وتفاصيلها، والتحدث إلى مقدمي الدورات المختلفة، يجب عليكِ أيضًا التحقق بعناية من المجالات التي تغطيها الدورة.

غالبًا ما ستحتاجين إلى ترتيب مجموعة من أعمالك التي يمكنك أخذها للدورة ومقابلات العمل وتجميعها في ملف واحد، وذلك لإظهار مهاراتك في تنسيق الأزياء بشكل مناسب.

ثقل المهارات وكسب الخبرة العملية

من أجل ثقل المهارات اللازمة لتعلم تنسيق الملابس مع إكسسواراتها المناسبة، يحتاج الطلاب إلى ممارسة فعاليات خارج الفصول الدراسية يمكن تحقيق هذا التعلم العملي من خلال المشاركة في برنامج تدريب داخلي مع شركة تصميم، أو مصنع ملابس جاهزة، أو مصمم مستقل بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الحصول على الخبرة من خلال التطوع للعمل في دور الأزياء، إذ يساعدهم ذلك في الاطلاع الدائم على آخر المستجدات في صناعة الموضة وعالم عروض الأزياء والإطلالات.

تعلم الأعمال الخاصة بالموضة

وراء الذوق الإبداعي لصناعة الأزياء، توجد فطنة الأعمال التجارية اللازمة للحفاظ على العمل، بالإضافة إلى تعلم الجانب الإبداعي من هذا المجال، يجب على المهتمين بتعلم تنسيق الأزياء أيضًا التعرف على ما يجري وراء الكواليس -مثل التمويل والمبيعات والتسويق- خاصة إذا كانوا يرغبون في أن تكون لديهم أعمالهم الخاصة في مجال الموضة.