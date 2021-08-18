الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يشهد تدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والتحول للري الحديث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لما يقدمه من ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية وزيادة ربحية المزارع وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية.

 جاء ذلك خلال مشاركته ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتي تنظمها مديريتي الري والزراعة بالتعاون مع المحافظة بقصر ثقافة الزقازيق.

أضاف المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما بمشرع تأهيل وتبطين الترع لافتًا إلى أنه تم اعتماد مليار و400 مليون جنية لتأهيل الترع بنطاق المحافظة بأطوال 415 كم حيث تم الانتهاء من 180 كم بتكلفة 540 مليون جنية وبنسبة تنفيذ تخطت 43 % لضمان وصول المياه لنهايات الترع وتحسين البيئة.

تمنى محافظ الشرقية  للمشاركين بورشة العمل الاستفادة منها وان يجدوا ردودًا وافية عن كافة استفساراتهم المختلفة والخروج بآليات عمل قابلة للتطبيق وتحسين جودة حياة المزارعين والإستغلال الأمثل للمورد المائي.

بدأت فعاليات ورشة العمل بعزف السلام الجمهورية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمة للمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري قدم فيها الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه اللامحدود والمساند للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع مما كان له عظيم الأثر لتدشين مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث لاستكمال منظومة ترشيد استهلاك المياه والنهوض بمنظومة الري داخل محافظة الشرقية، وقال إن المساقي الخاصة (الخلجان) كانت تمثل عائقا لاستكمال المشروع لتأهيل وتبطين الترع حيث تقع مسؤولية وتكلفة تطهيرها علي المزارعين المنتفعين منها فكان لزاما علي الدولة إيجاد حلول وتقديم تيسيرات لتشجيع المزارعين علي تأهيل المسقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

المركزى محافظة الشرقية محافظ الشرقية السياسية جمهور محافظة استهلاك مهندس مختلفة المزارعين الأسمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس فقط «استعلام سريع»

مبروكـ الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 اليوم بالاسم و رابط الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

صور

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد قيود مكافحة كورونا في إسرائيل مع زيادة أعداد الإصابات

8 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام