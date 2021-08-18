الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها وقود وحديد.. 51% زيادة في صادرات مصر إلى إيطاليا خلال 5 أشهر

صادرات مصر إلى إيطاليا
صادرات مصر إلى إيطاليا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لإيطاليا إلى حدود 948.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 628.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 319.8 مليون دولار بنسبة 50.9%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر لإيطاليا والتى بلغت 245.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 132.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 113.1 مليون دولار، يليها صادرات حديد وصلب بقيمة 145.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 17.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 128.3 مليون دولار بنسبة 730.9%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته ارتفعت لـ 136.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 107.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 29.3 مليون دولار بنسبة 27.3%، كما ارتفعت صادرات لدائن 74.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 39.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 34.3 مليون دولار بنسبة 85.9%، وصادرات خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل بقيمة 53.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 49.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة 3.8 مليون دولار بنسبة 7.7%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال مايو2021 مقابل 1.72 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة  70.9٪.

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده  بنسبه 48.1٪، منتجات ألبان  بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة  بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.

الاحصاء صادرات مصر إيطاليا واردات

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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