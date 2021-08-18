تحديد موعد للطلاب المتخلفين عن دخول اختبارات التقديم بمدارس المتفوقين بالمنوفية

صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أنه تقر عقد الاختبار الالكتروني للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 والمتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بعين شمس وسرس الليان للطلاب المتخلفين عن دخول الاختبار بعذر أو الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال الاختبار بسبب عدم الوصول لمنصة الاختبار أثناء عقد الاختبار بالقاعات المختلفة أو بسبب انقطاع التيار الكهربي أو انقاع خدمة الانترنت وذلك يوم السبت الموافق 21 من أغسطس الجاري الساعة التاسعة صباحًا بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية مع الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي عدوى كورونا.

ومن ناحية أخرى قال سويد أنه تقرر عقد المقابلة الشخصية للسادة المعلمين المتقدمين للعمل كمسئول أنشطة التوكاتسو غدًا الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة الاجتماعات بالدور الخامس بديوان المديرية مؤكدًا على الإلتزام بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وعلي صعيد متصل كان تفقد اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية لجان الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح في يومها الأول والتي تعقد بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وقاعات مركز الرخصة الدولية بشبين الكوم وقاعة المدرسة الرسمية المتميزة للغات بشبين الكوم على ثلاث فترات اليوم وغدًا الإثنين.

وقال مدير المديرية أن جميع الاختبارات تعقد وسط اتباع كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الطلاب والمسئولين عن تنظيم العملية الامتحانية بالقاعات مضيفا أنه أكد على مسئولي التطوير التكنولوجي أهمية تحرير محاضر رسمية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول لمنصة الاختبار أو للطلاب الذين لم يستكملوا الاختبار نظرًا لانقطاع خدمة الانترنت ليتم السماح بدخولهم لأداء الاختبار في التخلفات حفاظًا على حقوقهم مشيرًا أنه تحدد يوم الأربعاء القادم الموافق 11 / 8 / 2021 الساعة التاسعة صباحًا بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية موعدًا لاستقبال الطلاب الذين تخلفوا عن دخول الامتحان والطلاب الذين لم يستكملوا الاختبار لظروف انقطاع خدمة الإنترنت.