السكة الحديد: تأخيرات خط الوجه القبلى وصلت لـ90 دقيقة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة، اليوم الأربعاء الموافق ١٨ أغسطس؛ نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٩٠ دقيقة.

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٠ دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة ٦٠ دقيقة.

ثالثًا : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة.

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

خامسًا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

تنشر »الدستور» بعض مواعيد القطارات الإسبانية المتجه إلى أسوان والعكس، للتسهيل على المواطنين معرفة المحطات التي يقف بها كل قطار خاصة بخط "القاهرة - أسوان".

قطار 2011 مكيف (أسوان - القاهرة)

قيام أسوان 5.1 صباحا- قيام دراو 5.52 صباحًا، قيام كوم أمبو 6.06 صباحًا، قيام كلابشة 6.35 صباحًا، قيام إدفو 7.04ص، وصول القاهرة 6.00 مساءً..

قطار 983 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 7.30 صباحًا، قيام دراو 8.05 صباحًا، قيام كوم امبو 8.17 صباحًا، قيام كلابشة 8.34 صباحًا، وصول القاهرة 9.40 مساءً).



قطار 2013 مكيف (أسوان- القاهرة)

(قيام أسوان 2.30 مساءا، قيام كوم أمبو 3.1 مساءً قيام إدفو 4.07 مساءً، قيام إسنا 4.54 مساءً، قيام الأقصر 5.50 مساءً، رصول القاهرة 3.05 صباحًا).

قطار 1903 مكيف (أسوان - القاهرة)

(قيام أسوان 5.00 مساء، قيام دراو 5.36 مساءً، قيام كوم أمبو 5.47 مساء، قيام إدفو 6.36 مساء، وصول القاهرة 5.50 صباحًا).