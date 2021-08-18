البيت الأبيض: نتواصل مع روسيا والصين حول عمليات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة على اتصال مع روسيا والصين حول عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "نحن بلا شك على اتصال مع روسيا والصين، ونعمل على إجلاء الرجال والنساء من أفغانستان، بمن فيهم طالبي التأشيرات الخاصة، وغيرهم".

وأضافت أن "هدفنا في أفغانستان تنفيذ وعود الرئيس، وخاصة حماية الرجال والنساء الذين كانوا يخدمون بلادنا خلال السنوات الـ20 الماضية تقريبا".

وحسب التقارير الإعلامية، فإن نحو 18 ألف أفغاني معظمهم من المترجمين، ونحو 53 آلف شخص من أفراد عائلاتهم، يسعون للحصول على التأشيرات الأمريكية الخاصة.

وقررت الإدارة الأمريكية إجلاء مواطنين أفغان دون انتظار إتمام الإجراءات لمنحهم التأشيرات.

وفي حال عدم منح التأشيرات للمواطنين يتم إجلاؤهم الآن، فيما لا توجد ضمانات لعدم ترحيلهم إلى أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وذلك وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.