«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

يتابع المصريون حالة الطقس أولًا بأول نتيجة لارتفاع درجات الحرارة المستمر، حيث يتساءل الجميع متيذى تنتهي الموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة الدائم عليذى مدار الأسبوع نترقب حالة الطقس يوميا.

وتواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي كشف لنا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١.



وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث يتوقع انخفاضًا بسيطًا في درجات الحرارة، ويسود ليلا طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق الصعيد، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح أن نسبة الرطوبة المحسوسة ترتفع ومن المتوقع أن تصل من 3:5 درجات خلال هذا اليوم، مؤكدًا على الجميع اتخاذ الحذر وتفادي آشعة الشمس.

كما كشف عن توقع انخفاض الحرارة من الليلة على شمال البلاد والقاهرة وحتى شمال الصعيد.

ويمتد الانخفاض غدا إلى باقي مدن الصعيد، مدة الانخفاض حوالي 72 ساعة، "الثلاثاء - الأربعاء- الخميس"، وتترواح درجات الانخفاض بين درجتين إلى ثلاث درجات على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح شاهين أهم الظواهر الجوية، ارتفاع الرطوبة لتصل نسبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 84% للعظمى، و27 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

ونصح المواطنين بارتداء غطاء الرأس لتفادي آشعة الشمس، والإصابة بالإغماء، مضيفا على المواطنين التقليل من شرب الماء لمنع زيادة التعرق، والشعور بزيادة حساسية الجسم.





إليكم بيان بدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء 18 أغسطس في معظم أنحاء الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 34



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 31



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 36



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 العظمى 32



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 35





درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 37



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 38



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 40



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 35

