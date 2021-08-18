أوكرانيا: مستعدون للحوار مع روسيا حول شبة جزيرة القرم

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عن استعداد بلاده للحوار مع روسيا حول شبه جزيرة القرم، مع أنها لم توجه دعوة لموسكو للمشاركة في قمة "منصة القرم".

قال كوليبا - في تصريح - "لم نبعث دعوة رسمية (إلى موسكو) لكن روسيا منذ البداية، أي منذ الإعلان عن عقد منصة القرم بمبادرة من الرئيس زيلينسكي، رفضت رفضًا قاطعًا أي إمكانية للتواصل مع منصة القرم، مع أننا لا نعترض على ذلك. مستعدون للحوار مع روسيا حول القرم في إطار المنصة المذكورة".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن أن بلاده تخطط لعقد القمة لمناقشة سبل "إعادة" شبه جزيرة القرم إلى السيادة الأوكرانية، وعرضت كييف على الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، المشاركة في فعاليات القمة المقررة في 23 أغسطس الجاري.

وأصبحت القرم جزءًا من روسيا بناء على نتائج الاستفتاء الذي نظم في شبه الجزيرة في مارس 2014، ولا تزال أوكرانيا تدعي سيادتها على القرم، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة انتماء القرم طويت إلى الأبد.

وعلى صعيد آخر، سجلت أوكرانيا، 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليوني و267 ألفًا و219 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أنه في الفترة نفسها سجلت البلاد 27 وفاة جديدة ليرتفع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفًا و296 شخصًا.

و بحسب وزارة الصحة، تماثل 681 شخصا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى مليوني و197 ألفًا و508 أشخاص.

و وفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 16 ألفا و415 حالة من بينهم 177 شخصا في حالة حرجة.