الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«اللي ميعرفش يقول عدس».. تعرف على أصل المثل

اللي مايعرفش يقول
اللي مايعرفش يقول عدس

يسرد الكاتب الكبير أحمد تيمور باشا فى كتابه الشهير "الأمثال الشعبية" قصة عدد كبير من الأمثلة الشعبية ومنها المصل الشهير "اللي ميعرفش يقول عدس".

وتعود أصل الحكاية إلى أنه كان هناك شابا كان يشتري بضاعه من أحد التجار، وفي الوقت الذي انهمك فيه التاجر بتحضير الطلبات كان الشاب "يلاغي زوجة التاجر وبيسبلها تسبيله تامر حسنى المستفزة دي"، وعندما لاحظه التاجر قام فى لحظتها بسحب نصل حاد واستعد لقتل الشاب، وفر الشاب من أمامه ولكن من حظه العثر إنه اتكعبل فى شوال عدس ففرطه كله على الأرض.

ولم يبال التاجر بما حدث وظل يطارد الشاب حتى قبض عليه وظل يناوله بما يطيب من البونيات والشلاليط والروسيات حتى وقع الرجل فسيخة على الأرض والدم يسيل من كل مكان فيه، وبما أن الشعب المصري "فتاي" بطبعه وبيفهمها وهي طايرة ، فربط الناس الذين تجمعوا على الخناقه يتفرجوا بين شوال العدس المدلوق والشاب الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأخذوا يبعدون التاجر عن الشاب قبل أن يخلص عليه وصرخ أحدهم فيه "يا مفتري بقى عشان سرق شوية عدس عايز تموته"، وصاح الآخر "إنت ايه يا أخى مفيش فى قلبك ذرة رحمة كل ده عشان شوية عدس".

وقام أحدهم بزغده فى صدره بكلتا يديه وهو ينهره "خلاص يا ظالم هدفعلك اللى سرقه من العدس بس سيبه"، وأخذوا يشتموه ويغلطوه ويهينوه دون أن يعطيه أحدهم أى فرصة لكي يحكى ما حصل حتى تركهم ويظل يصرخ "ما اللى يعرفش يقول عدس.. اللى مايعرفش يقول عدس".

الأمثال الشعبية اللي ميعرفش يقول عدس أحمد تيمور قصة يقول عدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري