كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه تم نقل مصابي حادث دائري التجمع إلى المستشفى لمحاولة إسعافهم، قائلا إن بينهم اثنين حالتهما حرجة.

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارتين ملاكي بطريق الدائري بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الدائري التابع لدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي وإصابة 4 من مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

وفي سياق ذلك يستعرض “الدستور” بعض النصائح لتجنب حوادث الطرق وهي كالآتي:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.