شاب يشنق نفسه داخل صيدلية محل عمله بالمحلة

أقدم عامل بإحدى الصيدليات على شنق نفسه داخل الصيدلية التى يعمل بها بعزبة السرجاني التابعة لقرية المصطفية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بعد أن قام بخلع المروحة الكهربائية بسقف الصيدلية التي يعمل بها وربط حبل بها وقام بلفه حول عنقه ليلقي مصرعه في الحال.

وكان اللواء هاني عويس قد تلقى بلاغا من أهالي عزبة السرجاني بعثورهم على جثة عامل بأحد الصيدليات بالقرية مشنوقا بحبل داخل الصيدلية متدلي من سقفها.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى وضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ وتم العثور على جثة العامل ويدعى إبراهيم م ٣٤ سنة مربوطا بحبل متدلي من مروحة كهربائية داخل الصيدلية وتم استدعاء مفتش الصحة الذي أكد وفاته

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود لكشف غموض الواقعة.

ودلت تحريات مباحث مركز المحلة الكبرى على أن المتوفى أقدم على الانتحار لوجود خلافات أسرية كبيرة عانى منها في الفترة الأخيرة.

وأكد عدد من أقاربه ذلك وقيامه بالأقدام على إنهاء حياته شنقا وتم نقل الجثمان لمستشفى المحلة العام وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما سيطرت قوات الدفاع المدني والحريق قبل قليل على حريق محدود بجوار كنيسة الصاغة التابعة لدائرة قسم أول طنطا.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق محدود بكومة قمامة بجوار كنيسة الصاغة بطنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة علي الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.