الأول علمى بالفيوم: رضا والدى ووالدتى سبب نجاحى

قال محمد سامح عبد التواب، الطالب الأول على مستوى محافظة الفيوم، في الثانوية العامة، من بندر الفيوم، "علمي رياضة"، والحاصل على ٣٩٩ درجة من إجمالي 410 درجات، إنه يرغب في الالتحاق بكلية الهندسة التقنية.



وأضاف الطالب الأول على الفيوم، في بث مباشر لـ"الدستور"، وهو طالب بمدرسة صلاح سالم الثانوية بإدارة شرق التعليمية، أنه ظل ينتظر أثناء إعلان الوزير النتيجة أن ينطق باسمه لأنه كان يتوقع أن يكون من الأوائل، ولكنه خابت توقعاته وأصبح الأول على مستوى محافظة الفيوم، وأن أهم شيء هو طاعة الله ورضا الوالدين، اللذين كانا يشجعاه على المذاكرة ويستمد قوته ودعمه منهم.

وأشار الطالب محمد سامح، إلى أن والدته كانت تتابعه في الدروس، وكانت مصدر دعم كبير له في المنزل وتنظم له أوقات المذاكرة، وجدول المذاكرة، وتهيئ له الراحة النفسية، وأن والده أيضًا مدرس يعمل بالخارج، وكان يشجعه، قائلًا: "إننى كنت من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة أيضًا".

ونصح الطالب الأول على الفيوم، المقبلين على الثانوية العامة، بأن يتعاملوا معها كسنة عادية، وأن تكون أعصابهم هادئة أثناء هذه السنة.

واستكملت والدته: "كنت أساعد ابني في توفير المناخ الملائم للمذاكرة وكان يستمد الدعم النفسي مني، ووقفت معه وقفة جيدة وجاءت بنتيجة وكلل الله جهده بالنجاح، وهو متفوق علميا، وأنا توقعت أن يكون ابني من الأوائل على الجمهورية، ولكن قدر الله وماشاء فعل فهو أصبح الأول على الفيوم وتعبنا كلل بالنجاح".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 هذا العام بلغت 74%، ولعلمي علوم 76%، وعلمي رياضة 76%، بينما بلغت بالشعبة الأدبية 70%.