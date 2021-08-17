برلماني: تكريم الرئيس لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو لفتة إنسانية

قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن قيام الرئيس السيسي بتكريم أبطال مصر الرياضيين، ومنحهم الأوسمة جراء إنجازاتهم في أولمبياد طوكيو، لفتة طيبة وإنسانية من جانب الرئيس وتكشف عن اهتمام كبير بالرياضة ونجومها.

وأشاد أبو الفضل في بيان له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي: شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار.

وشدد عضو مجلس النواب على سعادته وسعادة ملايين المصريين، بتكريم الرئيس السيسي لنجوم الأولمبياد لتشجيع الشباب المصري على ممارسة مختلف الرياضات والألعاب وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأشاد ابو الفضل، بتهنئة الرئيس لأبطال مصر، قائلا: "شكرا لكم يا ابطال واستعدوا لتقديم إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة"، موضحا إنها تهنئة ذهبية من جانب زعيم مصر لأبنائه من الأبطال الذين رفعوا اسم الوطن عاليا في طوكيو وحازوا الميداليات المختلفة واعجاب العالم، مضيفا أن الرياضة في مصر وطوال السنوات الماضية تجد اهتماما رئاسيًا وحكوميا كبيرًا وهو ما يتضح في الكثير من الإنجازات في ميدانها.

وكرم الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي أبطال مصر الأولمبيين، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية.

وحرص الرئيس على تكريم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم ثنائي الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية، وجيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، ومحمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى أصحاب الميدالية البرونزية.

وحضر التكريم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجاز، شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ومحمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتيه، وعمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، وعصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة.

وأشار شريف العريان إلى أن الرئيس السيسي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحدثا عن وضع خطة لأولمبياد باريس 2024، التي يأمل المسؤولين في تحقيق عدد ميداليات أكثر خلالها.

يذكر أن البعثة المصرية قد شاركت في أولمبياد طوكيو بـ139 لاعب ولاعبة، ونجحت في تحقيق 6 ميداليات متنوعة لأول مرة في تاريخ المشاركات المصري.