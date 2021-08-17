الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: نعد فريق أمريكي للتواصل مع طالبان

مستشار الامن القومي
مستشار الامن القومي الامريكي

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أنه من السابق لأوانه تأكيد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحركة طالبان كحكومة شرعية في أفغانستان.

وأكد سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتحدث مع زعماء العالم منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

من ناحية أخرى، حذر سوليفان من وقوع المعدات الأمريكية في أيدي طالبان، قائلا: "نأمل ألا تقع معداتنا العسكرية في أيدي طالبان ولا نظن أنها ستسلم لنا في المطار".

فيما لفت إلى أن القوات الأمنية الأفغانية لم تعد تعمل بشكل متسق، مضيفا: "وقد سلموا مسألة الأمن لحركة طالبان".

وكشف عن إعداد أمريكا لفريق خاص كي يتواصل مع حركة طالبان خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الاثنين، إنه واجه انتقادات عديدة لقراره بخصوص الانسحاب من أفغانستان، فيما يعتبره القرار الصحيح.

وأضاف بايدن، في خطابه بخصوص أفغانستان: "قواتنا ستركز على مجابهة الإرهاب في أفغانستان وأماكن أخرى".

كما اعتبر أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبتها الإدارات السابقة على مدى عشرين سنة من وجود أمريكا في أفغانستان، مضيفا: "لن أورث المسؤولية في أفغانستان إلى أي رئيس آخر"، وفقا للعربية.

ونوه الرئيس الأمريكي، بأن مهام القوات الأمريكية في أفغانستان واجهت عثرات كثيرة.

وحول الأحداث الأخيرة، قال بايدن: "هددنا طالبان برد سريع وقوي لو هاجمت مصالحنا في أفغانستان".

وكشف بايدن أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، هي من بدأت الحوار مع حركة طالبان، مشددا على تكرار اخطاء الادارات الامريكية السابقة في افغانستان.

من جانبه قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إن أفغانستان تمر بمرحلة أخرى حساسة مجددا، مضيفا: “نبارك للجميع بانتهاء الاحتلال الأمريكي لكابول”.

وأكد مجاهد في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن "الحركة تقدم عفوا للجميع. فإمارة أفغانستان الإسلامية ليست في عدواة مع أحد".

وشدد على عدم القيام بتصفية الحسابات مع أي أطراف في أفغانستان.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، أول أمس، ما أدى إلى فوضى بمطار كابول نتيجة فزع المواطنين ورغبتهم في الهروب.

مستشار الأمن القومي الأمريكي طالبان أمريكي أفغانستان المتحدث باسم طالبان

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