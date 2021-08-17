ضبط 9632 لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط (9632) لعدم ارتدائهم الكمامات، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9593)، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (785) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (210) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة باجمالى مضبوطات (1275) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.