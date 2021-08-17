تجديد حبس متهم بسرقة السيارات في التجمع

جدد قاضي التحقيق بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب على سيدة عن طريق بيعه سيارة مسروقة لها فقامت باستدراجه بنطاق قسم شرطة التجمع الأول وأطلقت صرخات استغاثه ليتم ضبطه.

تفاصيل القبض على تاجر السيارات المسروقة من مدينة نصر

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات، وعلى الفور توجهت القوة لاستبيان الأمر، حيث تمكنت من ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته سيارة ملاكى وبصحبته ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها سيارة ملاكى وبسؤال الأخيرة قررت بسابقة قيام المذكور ببيع السيارة التي بحوزتها عقب إيهامها بأنه مالك السيارة، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، إلا أنها إكتشفت بأن السيارة مسروقة من مدينة نصر ومبلغ بسرقتها.

وأشارت السيدة أنها قامت باستدراجه للمنطقة محل الضبط بدعوى سداد قيمة أحد الأقساط، وفور وصوله قامت بالاستغاثة.

وبالكشف الفنى على السيارة حيازتها تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مدينة نصر أول، وبالكشف الفنى على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مصر القديمة، وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بقيامه باستئجارها منهم مقابل ربح شهرى، وعقب ذلك يقوم باصطناع أوراق ملكية السيارات، وبيعها لأشخاص آخرين بنظام القسط، وتحرير إيصالات أمانة على المشترين وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى.

واعترف بارتكاب 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشاده ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بارشاده بمسكنه ضبط مجموعة من عقود إيجار سيارات، وعقود بيع ابتدائية، وإيصالات أمانة بأسماء الأشخاص المشترين للسيارات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.