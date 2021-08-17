الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول غرب البلقان تسارع بقبول اللاجئين الأفغان

الأفغان
الأفغان

وافقت ثلاث دول في غرب البلقان، ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية، على طلب أمريكي لاستضافة اللاجئين الأفغان مؤقتًا في انتظار تأشيرات الولايات المتحدة، عقب دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول.
وذكرت منصة البلطيق الإخبارية، اليوم الثلاثاء أن رئيس كوسوفو فيوزا عثماني أكد مؤخرا أن بلاده ستوفر مأوى مؤقتًا للاجئين الأفغان الذين ينتظرون تأشيرات دخول الولايات المتحدة، قائلا: "من دون أي تردد أو أي شرط، وافقت على مثل هذه العملية الإنسانية".
وأضاف عثماني: أنه سيتعين على جميع المواطنين الأفغان اجتياز تقييم أمني أمريكي كامل، لأنهم سيبقون في كوسوفو مؤقتًا فقط حتى يتم تسوية وثائق تأشيرة الهجرة الأمريكية.
في السياق ذاته، أكد مسؤولون من ألبانيا ومقدونيا الشمالية، أن البلدين مستعدان للعمل كدول عبور لعدد معين من المهاجرين السياسيين الأفغان، الذين ستكون وجهتهم النهائية هي الولايات المتحدة.
وتأتي الاستجابة السريعة من الدول الثلاث الطامحة في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أعاد فيه سقوط كابول والمحاولات اليائسة لمئات الأفغان للفرار من البلاد فتح الجدل الشائك حول الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
بينما دعا بعض قادة دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدة عاجلة للأفغان الذين يعتقد أن حياتهم في خطر تحت حكم طالبان، في الوقت الذي أثار فيه سياسيون آخرون مخاوف بشأن أزمة هجرة أخرى في أوروبا.
ودعت العديد من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، بروكسل إلى بذل المزيد من الجهد.
وفي وقت سابق.. قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إن أفغانستان تمر بمرحلة أخرى حساسة مجددا، مضيفا: “نبارك للجميع بانتهاء الاحتلال الأمريكي لكابول”.
وأكد مجاهد في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن "الحركة تقدم عفوا للجميع. فإمارة أفغانستان الإسلامية ليست في عدواة مع أحد".
وشدد على عدم القيام بتصفية الحسابات مع أي أطراف في أفغانستان.
وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، أول أمس، ما أدى إلى فوضى بمطار كابول نتيجة فزع المواطنين ورغبتهم في الهروب.

غرب البلقان الولايات المتحدة اللاجئين الأفغان البانيا كوسوفو مقدونيا الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلا على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري

وصلت لـ25 ألف دونم.. كيف تتعامل إسرائيل مع «حرائق القدس»؟ (فيديو)