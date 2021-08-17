الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلين تتهم «طالبان» بإعاقة إجلاء أفغان من مطار كابول

طالبان
طالبان

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان التي استعادت السيطرة على أفغانستان تعوق وصول مواطنين أفغان الى مطار كابول تمهيدا لإجلائهم.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في تقرير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "في محيط مطار كابول، أقامت حركة طالبان نقاطا أمنية لضبط الوصول" إلى المطار.

وأوضحت الوزارة: "من خلال تطويق المطار، تسمح طالبان للقوات الدولية بتسيير حركة جوية منظمة لإجلاء رعاياها. لكن في الوقت نفسه، إغلاق المطار يجعل إجلاء مواطنين أفغان أمراً صعباً".

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس :"ننسّق مع الولايات المتحدة خصوصاً، لكن أيضاً مع دول شريكة أخرى، لضمان تمكن القوى المحلية أيضاً من الوصول إلى المطار".

وقال في مؤتمر صحفي: "بالنسبة الى هذه القوى، الوضع أخطر بكثير لأن ليس هناك أي ضمان للسماح لها بعبور نقاط تفتيش طالبان".

ولفت إلى أن "البعض يتمكن مع ذلك من الوصول إلى المطار، لكننا نريد أن نضمن أن تكون رحلة القوى المحلية بين المدينة والمطار آمنة قدر الإمكان".

في وقت سابق الثلاثاء، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المسألة في الأيام المقبلة "ستكون معرفة عدد الأشخاص الذي سيتمكنون من الوصول إلى مطار كابول".

وتقدّر برلين عدد الأشخاص الذين عملوا لصالح القوات الألمانية وسفارتها في كابول وينبغي إجلاؤهم مع عائلاتهم، بحوالى 2500، يُضاف إلى هذا العدد بحسب برلين، حوالى ألفي ناشط حقوقي أو عضو في منظمات غير حكومية مرشحين أيضاً للإجلاء مع عائلاتهم، سيصبح العدد 10 آلاف شخص.

لكن عمليات الإجلاء لا تزال فوضوية في هذه المرحلة، وقد غادرت طائرة عسكرية ألمانية كابول مع سبعة مواطنين أفغان على متنها فقط.

ووفق ماس، تمكنت طائرة ألمانية ثانية من الإقلاع الثلاثاء من كابول مع 125 شخصاً على متنها، بينهم أفغان.

ووعد ماس بأن "يسهل الجيش الألماني وصولنا وسنعمل جاهدين لضمان أن يكون مزيد من الأشخاص من كابول بأمان خلال النهار".

الحكومة الألمانية أفغانستان أفغان كابول ميركل

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