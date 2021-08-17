الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمر الله صالح: أنا الرئيس الشرعي المؤقت لأفغانستان

أمر الله صالح
أمر الله صالح

قال أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إنه موجود في أفغانستان وإنه "الرئيس الشرعي المؤقت" للبلاد.

وكان أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني قد قال بعد اجتماع أمني برئاسة الرئيس أشرف غني الذي فر من أفغانستان: إنه فخور بالقوات المسلحة وإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المقاومة ضد حركة طالبان.

وفي وقت سابق، أعلن أمر الله صالح، أمس، أنه باق في بلاده مع شعبه، مؤكدا أنه لن ينحني أمام "طالبان".

وكتب أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني على "تويتر": "على أرضي مع الشعب لسبب وهدف بإيمان راسخ بالصلاح شرعيتنا هي مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية".

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق: أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

أمر الله صالح نائب الرئيس الافغانى أفغانستان أشرف غني باكستان

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