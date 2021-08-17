الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري

محمد اشتية
محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري باستمرار احتلالها وتدميرها لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وذكر أشتية، في بيان عقب لقائه في رام الله وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن الشعب الفلسطيني "يعيش ظروفا استثنائية نتيجة استمرار إسرائيل بممارستها كل أنواع الإرهاب بحقه، وتدميرها الممنهج لحل الدولتين".

وأشار إلى "استمرار إسرائيل في حصار غزة وتهويد القدس، واتساع الاستيطان والسيطرة على المعابر والأرض والمياه وكل تفاصيل حياة الفلسطينيين".

وأكد أشتية استعداد القيادة الفلسطينية لـ "مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

واجتمع وزير خارجية الياباني في وقت سابق مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الذي دعا طوكيو إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

كما طالب المالكي اليابان بالضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والعمل على مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.

من جانبه، أكد موتيجي مجددا موقف بلاده الداعم لمبدأ حل الدولتين، مشيراً إلى أن اليابان ستواصل دعم الحوار السياسي بين الأطراف المعنية، وبناء جهود الثقة، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين.

وجرى خلال زيارة الوزير الياباني توقيع اتفاقية دعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحوالي 3.7 مليون دولار أمريكي موجهة لبرنامج المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين.

رئيس الوزراء الفلسطيني اشتيه إسرائيل فصل عنصري وزير الخارجية الياباني حدود 1967

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