الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأولى على الثانوية «علمي رياضة»: سألتحق بكلية هندسة الإلكترونيات

الأولي في الثانوية
الأولي في الثانوية

استقبلت عهد مصطفى السيد الشرقاوي، الطالبة بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتى، بمحافظة الغربية، خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بسعادة عارمة، مؤكدة إهداء هذا النجاح لروح والدها المتوفي.

وأضافت عهد: “والدتي وأبي الثاني زوج والدتي هما سبب نجاحي والسر وراء التفوق وانهم وفروا لي الجو المناسب للمذاكرة ووفروا لي كل ما أريده لكي أصل إلي الكلية التي أحبها وكنت اتمناها، وبفضل الله ثم أهلي وصلت لها وهي هندسة الإلكترونيات”.

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الأولي في الثانوية

وقالت سوزان محمد، والدة الطالبة: “ابنتي هي الكبرى بين ثلاث أشقاء وشقيقهم الصغير يوسف، لم تكل أو تمل من المذاكرة وعملت دائمًا علي تحقيق نفسها وطوال أيام الدراسة في كافة المراحل هي من المتفوقات”، مؤكدة أنهم كانوا يتمنوا أن يروا اسمها ضمن المتفوقين، ومن وؤية الصورة والاسم على الشاشة انفجر الضحك والبكاء في آن واحد وسمع الشارع كله صوت الصراخ الهيستيري والفرحة العارمة.
 

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الأولي في الثانوية

بينما قال الدكتور محمد فايد، ولي أمر الطالبة، إن ابنته منحته سعادة غائبة منذ سنوات وأنها فخر له وللأسرة والمدينة والمحافظة والجمهورية كلها، مؤكدًا أنه كان يتوقع التفوق والنجاح الباهر ولكن ليس بهذة النتيجة المبهجة، موجهًا الشكر لـ"الدستور"، حيث كانت أول من أبلغت أسرة الطالبة بالخبر.

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الأولي في الثانوية

وبثت “الدستور” بثًا مباشرًا من داخل منزل أسرة الطالبة، نقلت فيه مشاعر الطالبة وأسرتها ونصيحتها للشباب ووصفت فيه الطالبة طريقة المذاكرة والاجتهاد، وأضافت أنها ستعود لممارسة موهبتها في الرسم التي توقفت عنها خلال الثانوية العامة.

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الأولي في الثانوية

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2021، 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة  الأدبية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل داخل وزارة التربية والتعليم، بحضور كلأ من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

نتيجة الثانوية العامة 2021 الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتعليم العالى الأولى على الثانوية الاولى على الثانوية العامة نسبة النجاح الدكتور طارق شوق الكترونيا الدكتور طارق شوقي وزير التربية الشعبة العلمية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة 2021 المؤتمر الصحفي شعبة العلمي وزارة التربية والتعليم نتيجه الثانويه العامه على مستوى الجمهورية المركز الأول تنسيق الجامعات نتيجة الثانوي الدكتور خالد عبد الغفار الثانوية العام طارق شوقي وزير التربية والتعليم تيجة الثانوية العامة 2021 وزارة التربية والتعلي داخل منزل الفرحة العارمة وزير التربية والتعليم والتعليم الالكترونيات

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