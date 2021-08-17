الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الأردني ومدير صندوق قطر للتنمية يبحثان تعزيز التعاون

وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني ومدير صندوق قطر للتنمية

بحث وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، مع مدير عام صندوق قطر للتنمية، خليفة الكواري، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ودولة قطر الشقيقة، والدعم والتطوير في المجالات الصحية.

وأشاد الهواري خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بحضور وفد من السفارة القطرية في عمان، والأمين العام لشؤون الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في تبادل الخبرات بالمشاريع القطرية في الأردن القائمة والمستقبلية في المجال الصحي، وإمكانية تطويرها من خلال وضع خطة عمل بشكل متواصل.

وثمن الهواري دعم الصندوق القطري لصندوق الأردن الصحي للاجئين (صندوق المنحة المشتركة)، والذي بلغ مجموعه 4.2 مليون دولار أمريكي، وساهم في دعم القطاع الصحي والتعامل مع جائحة كورونا، خاصة في دعم اللاجئين المقيمين على أرض المملكة، بالتعاون مع الجهات المانحة الأخرى المساهمة في الصندوق. من جانبه، أكد الكواري، جاهزية دولة قطر لدعم الأردن في المجال الصحي، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، لما فيه مصلحة المواطنين في البلدين. 

تعاون فلسطين الخارجية عمان القدس مشروعات القضية الفلسطينية السفارة القطرية

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