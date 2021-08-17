الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال «حياة كريمة» بقرية الشركة 8

حياة كريمة
حياة كريمة

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة، يرافقها الأستاذ عادل مراد نائب رئيس المركز والمهندسة إيمان صابر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

ووجهت بسرعة الإنتهاء من تأسيس وتجهيز الوحدة البيطرية الجديدة استعداداََ لافتتاحها، والتي تضم وحدة إنتاج سائل النيتروجين والتي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة والتي يتم من خلالها حفظ وتجميد السائل المنوي للحيوانات ذات الصفات الوراثية عالية الجودة لاستخدامه في التلقيح الصناعي وتحسين السلالات المحلية، لافتةََ إلى أنه يجري حالياً التجهيز لإنشاء وحدة نيتروجين أخرى بمركز الفرافرة.

كما تابعت أعمال توسعة ورفع كفاءة المدرسة الإبتدائية وإنشاء جناح جديد يضم فصول لاستيعاب الكثافة الطلابية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية ومعامل للعلوم والحاسب الآلي والأنشطة، موجهةََ بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات لدخول الخدمة العام الدراسي الجديد.

هذا وشملت أعمال التطوير بالقرية أيضاً، الإنتهاء من تركيب أعمدة إنارة و٥٠٠ كشاف ليد لإضاءة مداخل وشوارع القرية بالكامل.

جدير بالذكر أن هذه المرحلة من المبادرة تضم ٤ قرى هي الشركة ٨ بالخارجة والأمان بالداخلة والمكس القبلي بباريس وأبو بكر بالفرافرة.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أن مشروع حياة كريمة أن المحافظة نجحت في تنفيذه في 40 قرية منهم 12 قرية كمرحلة وهي الشركة 8 وتوابعها والأربعين 1 و2 والمكس القبلي والصحوة والأمان وأبو الهول وأبو بكر الصديق.

نائب محافظ الوادى الجديد أعمال المرحلة الاولي المبادرة الرئاسية حياة كريمه قرية الشركة ٨ تأسيس الوحدة البيطرية تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة

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