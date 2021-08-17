الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

الثانوية العامة
الثانوية العامة

رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان النتيجة رسميا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير طرق الحصول على درجات الطلاب وأسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 

 

رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

يمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار حيث تم تنسيق العمل بين الوزارتين لوضع آليات توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2022 

 

وخصص موقع الدستور الإلكتروني الرابط التالي ( من هنا) لخدمة طلاب الثانوية العامة والحصول على درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 10 يوليو واستمرت حتى 2 أغسطس الجاري عقب إدخال رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له والضغط على زر الاستعلام 

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أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2021

 

حصلت الطالبة فاطمة الطنطاوي الأولى على طلاب الشعبة العلمية "علوم" على مجموع 404 درجة فيما حصل الطالبة إيمان سعيد الثانية على شعبة علمي علوم على مجموع 403 فيما حصل الطالبة ضحى رفاعي الثالثة على نفس الشعبة على مجموع 403 

بينما حصلت الطالبة عهد مصطفى الأولى على الشعبة العلمية " رياضيات" على مجموع 404 فيما حصل الطالب أحمد أسامة الثاني على نفس الشعبة على مجموع 403 وحصل الطالب محمود أيمن الثالث على شعبة الرياضيات على مجموع 403 درجة 

وحصلت الطالبة فريدة مؤمن الأولى على الشعبة الأدبية على مجموع 388 درجة فيما حصلت الطالب جنى وائل الثانية على الشعبة الأدبية على مجموع 387 درجة فيما حصلت الطالبة سارة علام الثالثة على الشعبة الأدبية على مجموع 386 درجة 

 

ويمكن حصول كافة طلاب الثانوية العامة على نتائجهم من خلال رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

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