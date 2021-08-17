الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتى إلى 1419 قتيلاً و6 آلاف مصاب

زلزال هايتي
زلزال هايتي

 أعلنت السلطات في هايتي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد السبت الماضي إلى 1419 قتيلا و6 آلاف مصاب على الأقل.
وذكرت وكالة الحماية المدنية أن أكثر من 13 ألف منزل تهدم جراء الزلزال، مضيفة أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.
ووقع الزلزال السبت الماضي بقوة ٧٫٢ درجة على مقياس ريختر على بعد 78 كيلو متر غرب العاصمة بورت أوبرنس فيما استمرت الهزات الارتدادية على المنطقة في اليوم التالي.

وفي سياق متصل، أكد علماء أن الحرائق والفيضانات والطقس القاسي، الذي شوهد في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، ما هي إلا مجرد مقدمة لما يمكن توقعه في حالة حدوث الاحترار العالمي، حيث تستعد السلطة الرائدة في العالم بشأن تغير المناخ للتحذير من خطر وشيك وخطير يهدد العالم.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ستنشر، تقريرًا تاريخيًا، وهو التقييم الأكثر شمولاً حتى الآن، قبل أقل من ثلاثة أشهر من محادثات الأمم المتحدة الحيوية التي ستحدد المسار المستقبلي للحياة على الأرض.

وقام صانعو السياسات بالفعل بمعاينة النتائج والتي كانت موضوع أسبوعين من النقاش المكثف عبر الإنترنت من قبل خبراء في جميع أنحاء العالم، وتمثل ثماني سنوات من العمل من قبل كبار العلماء.

وقال دوج بار، مدير السياسات في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، إن الحكومات يجب أن تأخذ في الحسبان التحذيرات. 

وتابع:"الخطط العملية والممولة والقابلة للتنفيذ من قبل الحكومات لإبقائها دون الحدود الآمنة المفترضة للتدفئة تكاد تكون معدومة، وكانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ منذ عقود، والآن نفد الوقت تقريبًا".

وأضاف:"حكومة المملكة المتحدة تتحمل مسئولية كبيرة بصفتها مضيفًا لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ لضمان اشتراك قادة العالم في سياسات لا تكتفي فقط بكبح أزمة المناخ بل تدفعها إلى الاتجاه المعاكس".

الزلزال السلطات في هايتي الهزات الارتدادية بورت أوبرنس هايتي

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وائل لطفي

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