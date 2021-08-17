الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 2526 قطعة شوكولاتة «فاسدة» بالبحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمديرية التموين بمحافظة البحيرة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية بالتنسيق مع مفتشى الأغذية بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك.

أسفرت الحملات عن ضبط 2526 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية، و343 عبوات مختلفة الأصناف والأنواع مابين معطر ومنظفات وخل وسناكس وأكياس مسحوق غسيل منتهى الصلاحية.

كما تم ضبط مصنع حلويات بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 200 كجم سكر و200 كجم دقيق، ومصنع أعلاف بدون سجل صناعى، وتم التحفظ على 20 شيكارة ذرة زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى واحد طن ، و5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بأحد مخازن الأعلاف.

تحرير 3 محاضر حيازة فراخ مخلية (بانيه) بدون بيانات، كمية من اللحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير عدد 2 محضر عدم تمكين من ضبط لحوم، وضبط 100 شيكارة بلاستكية زنة الواحده 25 كجم بإجمالى وزن 2500 كجم (2.5 طن) فول مجروش بدون بيانات وعلامات ومجهول المصدر، و10 شكائر أرز زنة الواحده 25 كجم بإجمالى وزن 250 كجم لعدم الاحتفاظ بالخواص الطبيعية، و7 عبوات زبدة زنة العبوة 1 كيلو منتهية الصلاحية، و6 عبوات مش زنة العبوة 3 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضبط كرتونة مقرمشات بها 12 كيس منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 9 عبوات خلطة بيضاء (سحلب) زنة العبوة 200 جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، صفيحة جبن أبيض تزن 20 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 17 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية أثناء عملية تداول الأغذية، 5 محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية، غلق مخبز سياحي لوجود خطر على الصحة العامة.

وجرى المرور على 27 محلا متنوعا للتأكد من شروط وقواعد الأوكازيون بدمنهور، وأسفر المرور عن ضبط 7 محلات متنوعة ملابس وشنط وخردوات وأجهزة هاتف محمول، لمخالفته قواعد وشروط الأوكازيون، وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبة تقدم للمستهلك وعدم إعلان عن سياسة الاستهلاك والاسترجاع بالمخالفة لقانون المستهلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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