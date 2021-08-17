الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: سفارتنا في كابول مفتوحة وتمارس عملها بشكل كامل

سفارة إيران
سفارة إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الثلاثاء، أن سفارة إيران في العاصمة الأفغانية كابول لا تزال مفتوحة وتمارس عملها بشكل كامل، وذلك بعد يوم من ترحيب طهران "بالفشل العسكري" لخصمها اللدود الولايات المتحدة التي تواصل سحب قواتها من أفغانستان.

وجاء هذا في الوقت الذي قامت فيه دول كثيرة بإجلاء موظفي سفاراتها من كابول قلقًا من الوضع الأمني ​​بعد أن سيطر مقاتلو طالبان على المدينة، مما دفع الآلاف إلى التدفق على المطار في محاولة للفرار من البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن مسئول بارز في حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي الحركة تلقوا تعليمات بعدم دخول مباني السفارات التي تم إخلاؤها في العاصمة كابول.

وفى وقت سابق من اليوم، أصدرت حركة طالبان عفوًا عامًا عن كل موظفي الدولة، داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف، كما حثت النساء على الانضمام إلى الحكومة.

وقالت الحركة، في بيان لها: "صدر عفو عام عن الجميع، لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة".

جاء ذلك على لسان إنعام الله سمنغاني، عضو اللجنة الثقافية بحركة طالبان، اليوم الثلاثاء، في التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي تسيطر عليه الحركة الآن، قائلا: "لا نريد أن تكون النساء ضحايا".

وأشار سمنغانى إلى أن هيكل الحكومة ليس واضحًا تمامًا، ولكن بناء على الخبرة، يجب أن تكون هناك قيادة إسلامية كاملة وينبغي على جميع الأطراف الانضمام إلى الحكومة.

وتوجه حركة طالبان رسائل عدة إلى الأسرة الدولية للطمأنة إلى أن الشعب الأفغاني يجب ألا يخشى شيئًا منها.

فيما يخشى الكثير من الأفغان أن تفرض الحركة أحكاما صارمة كما فعلت عندما حكمت البلاد بين العامين 1996 و2001 مع منع النساء من العمل أو الدراسة خصوصا.

يأتى ذلك بالتزامن مع وصول أمير خان متقي، القيادي البارز في حركة طالبان، إلى العاصمة الأفغانية للتفاوض مع القيادة السياسية بكابول، كعبدالله عبدالله، الذي ترأس ذات يوم مجلس المصالحة الوطنية، والرئيس السابق حامد كرزاي، حسب ما ذكر مسؤول مطلع على المفاوضات، وفقا لوكالة "أسوشيد برس".

إيران العاصمة الأفغانية طالبان كابول العاصمة كابول

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