«القوى العاملة» توفر 23 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن (أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات) بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة براتب للطبيبات تتراوح من ٢٥ ألف ريال إلي ٣٥ ألفاً للجلدية والتجميل، وراتب من ٤٥٠٠ ريال إلى ٥٥٠٠ ريال بالنسبة للممرضات حسب الخبرة ومزايا أخرى.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة، في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع مجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة لتوفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن (أخصائية جلدية، وأخصائية تجميل وممرضات) بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة.

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود، أن العمل 8 ساعات يومية، وإجازة أسبوعية، واستقرار وأمان في العمل، للتواصل وارسال السيرة الذاتية الجوال: 00966562126576 والإيميل:

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وكان شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 18 يوليو إلى 25 يوليو الجاري- منها حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، والتوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة "أوراكل" لتدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وإعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص، واستمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر"، واستئناف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، واستكمال تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالوادي الجديد، وبدء التسجيل فى موقع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين.