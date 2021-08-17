الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تخلع زوجها بمحكمة زنانيرى لتحرشه بطفلة أمام شقتها

محكمة
محكمة

أقامت سيدة عشرينية دعوى خلع بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة  تحمل رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠٢١، ضد زوجها المحبوس على ذمة  قضية تحرش بطفلة أمام شقته محل سكنه.

وقالت إيمان .ع فى دعواها: كنت أظن زوجي مريض نفسي، وحاولت بكل الطرق مساعدته في العلاج، لكنه كان يرفض الذهاب للطبيب، ويتهمني بالجنون، ويتعدى عليَ بالضرب المبرح، فكان يتظاهر أمام الجميع بالجنون، ويدعى دائما المرض والفقر.

وتابعت الزوجة: مر على زواجنا 4 سنوات كاملة كنت أخشى على نفسي من تصرفاته وأفعاله، فكان يجلس بالساعات يتحدث مع نفسه، وفى إحدى المرات وجدته يرتدي ملابسي الداخلية، ويجلس بها فى غرفة بمفرده، فقمت بالصراخ واتهمته بالجنون فقام بحبسي داخل غرفة النوم لمدة يومين حتى سمع الجيران استغاثتي واتصلوا بأهلي وقاموا بنجدتي.

واستكملت إيمان: حاول الأهل والجيران إصلاح الأمر بيننا، وعدت له مرة أخرى على أمل أن تنصلح أحواله، لكن ازدادت أحواله أسوأ من الأول، بدأ يتعاطى مواد مخدرة ويتردد عليه أسوأ أشخاص بالمنطقة ممن يتعاطون مواد مخدرة.

وتضيف قائلة: "فاض بيا الكيل منه ومن أفعاله وبكل مرة اعترض فيها يلومني الجميع وينصحوني بالبقاء والحفاظ على حياتى الزوجية.

واختتمت إيمان حديثها: في آخر يوم لى فى منزله خرج لشراء سجائر وبعد دقائق سمعت استغاثة من طفلة، وبالخروج مسرعة أمام الشقة وجدته يتحرش بطفلة ٧ سنوات ويكتم أنفاسها، وقمت بالصراخ فترك الطفلة وانهال على بالضرب المبرح، فذهبت الطفلة وحكت لأهلها ماحدث معها، ثم حضروا وانهالوا عليه بالضرب، وقاموا بتقديمه لقسم الشرطة التابع لنا، وتم حبسه، واتهمنى أهله بأننى السبب فى حبسه، وكان من الأفضل ألا أصرخ، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى خلع  ضده حتى أتخلص منه.

محكمة الاسرة خلع سيدة تحرش طفلة

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صاحب الرؤية

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