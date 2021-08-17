الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هيئة الطيران المدني الأفغانية تحذر بعد اقتحام حشود للمدارج

مطار كابل
مطار كابل

أعلنت إدارة "الطيران المدني" في أفغانستان، تأجيل جميع رحلات مطار كابل بشكل مؤقت، وذلك بعد اقتحام حشود من الأفغان المدارج في الأيام الماضية.

وقالت إدارة الطيران المدني الأفغانية إن موظفي المطار الآن يقومون بمعالجة بعض المشاكل التقنية، وتنظيف المطار، حتى يعود الأمر إلى وضعه الطبيعي.

كما طلبت إدارة المطار من المواطنين عدم الذهاب إلى المطار حتى إشعار آخر.

وكانت هيئة الطيران المدني الأفغانية قد أعلنت الاثنين، إفساح المجال الجوي الأفغاني أمام الطائرات العسكرية والطلب من الرحلات المدنية تجنبه.

توجه آلاف الأفغان للمطار

وبعد ساعات قليلة من إعلان سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، شهد مطار كابول حالة من الفوضى مع إجلاء الولايات المتحدة لأعضاء سفارتها بالكامل، وقيام دول أخرى بإجلاء رعاياها فى الوقت الذى حاول فيه المئات من الأفغان مغادرة البلاد.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن المشاهد الفوضوية فى مطار كابول الدولى تحولت إلى شكل دموى مع إسراع الآلاف من الأفغان على أمل اللحاق بأى من طائرات الإجلاء بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وقتلت الولايات المتحدة مسلحين فى مطار كابول، بحسب ما قال مسئول أمريكى مع اقترابهما من القوات المنتشرة فى المطار، ولقى ثلاثة أفغان آخرين على الأقل مصرعهم كان يتعلقون بجانب طائرة تجلى أفراد من المطار، وأظهرت صور ولقطات فيديو من المشهد الفوضوى الأفغان اليائسين وهم يتشبثون بجانب الطائرة العسكرية الأمريكية التي تتحرك على المدرج.

يأتى هذا فى الوقت الذى حذر جنرال أمريكى رفيع المستوى من أن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه الآن زيادة فى التهديدات الإرهابية من أفغانستان تحت قيادة طالبان، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، التي أشارت إلى أن هذا التحذير يأتى فى الوقت الذى تواجه فيه وكالات الاستخبارات المعنية بتوقع هذه التهديدات أسئلة جديدة بعد انهيار الجيش الأفغانى بسرعة مذهلة.

من جانبها، قالت صحيفة الجارديان إن طالبان بدأت عملية تشكيل حكومة فى أفغانستان بعد السيطرة على كابول وإعلان انتهاء الحرب مع استسلام القوات الأفغانية وهروب الرئيس أشرف غنى من البلاد.

الطيران المدني مطار كابل الأفغان العاصمة الأفغانية أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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