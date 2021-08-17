الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لـ5 أشخاص خطفوا رجل أعمال لطلب فدية في 15 مايو

خطف
خطف

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهم بخطف مالك شركة استثمار وطلب فدية من نجله لإطلاق سراحه في منطقة 15 مايو، حيث حصلوا منه على 250 ألف جنيه مقابل ذلك.

تعود الواقعة لليال مارس 2020 عندما خطف المتهمون المجني عليه «أشرف. م» بالإكراه، بأن استوقفوه بالطريق العام وهددوه باستخدام السلاح موضع الاتهام الثالث وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واصطحبوه عنوة إلى أحد الأماكن النائية محتجزين إياه فيه، وقد كان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية من نجل المجني عليه كريم أشرف.

كما سرق المتهمون المنقولات «هاتف محمول، ساعة يد، مبالغ مالية»، المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه «أشرف»، بأن استوقفه المتهمون الأول والثاني والخامس بالطريق العام باستخدام السيارة المملوكة للمتهم الرابع وأشهر الأول منهم في وجهه سلاح موضع الاتهام الثالث مهددا إياه به، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فامتثل له وذلك حال قيام المتهم الثالث بتأمين الطريق للحول دون ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استولوا بغير نية التملك على السيارة الرقمية الخاصة بالمجني عليه، وأحرزوا سلاحا أبيض وذخائر.

شهد المجني عليه أشرف صاحب إحدي شركات الاستثمار العقاري، أنه حال سيره بالطريق العام مستقلا سيارته فوجئ بسيارة تعترض طريقه مستوقفة إياه، خرج منها ثلاث أشخاص ملثمين أحدهم سلاح ناري «مسدس» وقاموا بتهديده باستخدام ذلك السلاح فامتثل لهم فقاموا بالركوب رفقته وتعصيب عينيه وخطفه لإحدى الشقق السكنية بمنطقة نائية من الأهالي، واتصلوا بنجله الشاهد الثاني طالبين منه فدية ويبلغ قدرها مائتي وخمسون ألف جنيه لإطلاق سراحه، فامتثل لهم ثم قاموا بإطلاق سراحه عقب دفع الفدية، وتمكنوا من خلال ارتكابهم تلك الواقعة من سرقة سيارته المار بيانها ومبلغ مالي وساعة اليد.

المشدد 15 مايو رجل أعمال طلب فدية محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس

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