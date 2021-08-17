وزير الصحة الألماني يدعو مجددا إلى تلقي لقاح كورونا

ناشد وزير الصحة الألماني ينس شبان مواطني بلاده مجددا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال شبان، اليوم الثلاثاء، لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني “إيه أر دي” إن الأمر يتعلق بالنسبة لكل شخص باتخاذ قرار بشأن إذا ما كان سيتعرض لخطر الإصابة بعدوى الفيروس دون حماية مع جميع العواقب المحتملة للإصابة بالمرض- أو إذا ما كان سيحمي نفسه بالتطعيم.

وأضاف أنه في ظل تزايد أعداد الإصابة بالفيروس ووجود سلالة دلتا الأكثر قدرة على العدوى سوف يصاب أي شخص غير مطعم بالتأكيد خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وأكد شبان أن هناك لقاحات متوفرة لكل شخص يزيد عمره على 12 عاما، وأن عروض تلقي اللقاح صارت متوفرة بصورة أكبر في كل مكان.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية، تلقى حاليا 47.8 مليون شخص في ألمانيا، أي 57.5 % من إجمالي سكان ألمانيا، اللقاح بشكل كامل من خلال تلقي الجرعة الثانية من اللقاح التي تعد غالبا ضرورية في معظم أنواع اللقاحات.

وأضافت البيانات أن نحو 52.7 مليون شخص، أي ما يعادل 63.3% من جميع سكان ألمانيا، تلقوا أول جرعة من اللقاح.

وقد أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3912 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي 2480 إصابة.

وسجل المعهد 28 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 19وفاة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

ويواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الثلاثاء 37.4 إصابة ارتفاعا من 36.2 إصابة أمس الاثنين. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و827 ألفا و51 حالة.