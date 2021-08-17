ضبط طالب وتاجر يروجان للعملات المزورة عبر «فيسبوك» بالمرج

تمكنت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على طالب وتاجر؛ لاتهامهما بترويج العملات المزورة على صفحات "فيسبوك".

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يديرها أشخاص مجهولين، يقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع، وبإجراء التحريات تمكن فريق البحث عن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات "طالب، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، إذ قام المتهم بإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وعرض خلالهما العديد من صور العملات المقلدة "عملات محلية "، ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في المرج بالقاهرة، وعثر بحوزته على عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" وهاتف محمول، وأقر بأنه يقوم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص.

بتكثيف التحريات حول المتهم الثاني تبين أنه تاجر ومقيم بمنطقة المرج، وضبطه، وبحوزته "عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" ، 2 فرخ ورق مطبوع عليهما عملات نقدية مقلدة ، جهاز حاسب آلى بمشتملاته، كمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة- الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد".

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وذلك بقصد الاستفادة المادية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.