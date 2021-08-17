رئيس «دينية الشيوخ» والمفتي يتفقان على تضافر الجهود لبناء الوعي الرشيد

التقى الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمقر دار الإفتاء المصريةـ لتقديم التهنئة له على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد له في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام.

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدكتور شوقي علام، تؤكد مدى عنايته بالمؤسسات الدينية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها.

وأشاد عامر بالجهود التي تقوم بها دار الإفتاء منذ تولي الدكتور شوقي علام مهام منصبه، مشيرا إلى أنها تسير بخطى ثابتة، وتبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة.

وأكد عامر، أنه سيكون هناك تضافر في الجهود بين اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ودار الإفتاء المصرية، فيما ينفع الوطن والمواطن، وكل ما يعمل على نشر صحيح الدين وبناء الوعي الرشيد، بما يتوافق مع الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن دار الإفتاء عليها دور عظيم في صناعة الحضارة المصرية الجديدة، مؤكدا أن أهم ما يميزها حرصها الدائم على التكوين العلمي والمعرفي والثقافي والتدريب المتنوع لعلمائها وفقًا لمتطلبات الواقع المعيش.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 339 لسنة 2021، بشأن مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من اليوم 12/8/2021، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر الرئيس قرارًا بتاريخ 10 أغسطس 2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

كما وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته وتمديد خدمته مفتيا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021، وكذلك على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.